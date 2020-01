Coronavirus cinese: isolato il primo ceppo, Pechino sta sviluppando un vaccino (Di domenica 26 gennaio 2020) La Cina ha reso noto di avere iniziato a sviluppare un vaccino per il nuovo Coronavirus, causa della polmonite di Wuhan, che finora ha causato almeno 56 vittime e contagiato oltre 2mila persone. Uno scienziato del Centro di prevenzione e controllo delle malattie di Pechino, Xu Wenbo, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa che si sta lavorando a un vaccino dopo che è stato “isolato con successo il primo ceppo del virus“. I ricercatori del Centro hanno utilizzato il sequenziamento genetico ad alto rendimento per identificare gli agenti patogeni. Virus cinese, aumentano le città in quarantena: il bilancio sale a 56 vittime e 2mila infetti, vietato il commercio di animali selvaticiL'articolo Coronavirus cinese: isolato il primo ceppo, Pechino sta sviluppando un vaccino sembra essere il primo su Meteo Web. meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA - RobertoBurioni : Nell’occhio del ciclone, in diretta dal centro dell’epidemia. Il reportage quotidiano di un infermiere italiano e d… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, ospedale di Wuhan in tilt. Lunghe code all'interno degli ospedali della citta' cinese #VIDEO #ANSA -