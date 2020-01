Caro Stato | smettila di tartassarmi

Arrestato di nuovo l’ortopedico Paolo Iannelli : concussione e banCarotta di Villa del Sole : La Guardia di Finanza ha Arrestato e sottoposto ai domiciliari il famoso ortopedico napoletano Paolo Iannelli con l'accusa di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e concussione. Il medico era stato condannato nel marzo scorso a 9 anni di reclusione in primo grado per avere dirottato i pazienti dell'ospedale Cardarelli verso la sua clinica, la Villa del Sole.Continua a leggere

BanCarotta fraudolenta e concussione : arrestato l’ex primario di ortopedia : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a conclusione di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale partenopeo con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti dell’ortopedico napoletano Paolo Iannelli, nonchè il sequestro preventivo della ...

Imprenditore tenta la fuga in aeroporto : arrestato per banCarotta fraudolenta : Maria Girardi Nel 2017 l'indagato si era già reso responsabile di una rilevante evasione fiscale e contributiva ai danni dell'Inps e dell'Erario Era ormai giunto a pochi metri dalla scaletta dell'aereo che lo avrebbe riportato in Brasile al riparo dalla giustizia italiana quando, al suo fianco, sono comparsi i militari della Guardia di Finanza di Merano che, invece, lo hanno accompagnato nel carcere di Busto Arsizio. Questo l'esito ...

Badminton - i ranking mondiali aggiornati. Dominio incontrastato di Kento Momota - torna in top ten Carolina Marin : Sono stati rilasciati i ranking mondiali aggiornati del Badminton: poca gloria per l’Italia, che non annovera atleti tra i primi 100 delle cinque classifiche. Andiamo a vedere dunque chi sono i numeri 1 al mondo nelle varie specialità e come si piazzano gli italiani nelle varie graduatorie. Tanti azzurri risentono in graduatoria delle prestazioni degli Internazionali d’Italia. SINGOLARE MASCHILE Top 10 1 JPN Kento Momota 0 330 ...

Villa San Giovanni sindaco arrestato : bufera su “Caronte & Tourist” : Una vasta operazione dei carabinieri di Reggio Calabria ha condotto all’arresto di ben 11 persone nello ‘Stretto’, tra cui il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari. Coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia reggina, l’indagine ha sancito l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti delle persone coinvolte, ritenute responsabili, a vario titolo, di corruzione, ...

DeCaro : "Governo intervenga per salvare la Popolare Bari". Conte : "Sono stato omissivo per tutelare mercati" : “Il governo deve assolutamente intervenire per salvare la Banca Popolare di Bari così come è accaduto per altre realtà del nostro Paese. Altrimenti assisteremo allo sgretolamento dell’intero tessuto economico della città e oltre 70 mila famiglie perderebbero i loro risparmi”. Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente nazionale Anci, Antonio Decaro.Dopo la richiesta di Decaro è arrivata la ...

Record senza fine per il palladio : nemmeno l’oro è mai stato così Caro : Il metallo usato nelle marmitte è in rialzo di oltre il 50% quest’anno e ha appena superato 1.940 dollari l’oncia:?un...

BanCarotta - tre imprese portate al fallimento : arrestato imprenditore della plastica ed ex presidente del Varese calcio : Bancarotta fraudolenta. È il reato per cui Aldo Taddeo, imprenditore ed ex presidente del Modena e del Varese calcio, è stato arrestato dalla Guardia di finanza. Nell’ambito dell’operazione “Plastic free” sono stati disposti gli arresti domiciliari per una donna, disposto dal gip per una terza persona l’obbligo di dimora. In totale sono nove gli indagati a cui viene contestato di aver provocato dissesto di tre ...

BanCarotta fraudolenta - arrestato ex presidente di Modena e Varese : E’ stato arrestato dalla Guardia di finanza con l’accusa di Bancarotta fraudolenta l’ex presidente del Varese Aldo Taddeo. Assieme a lui nell’operazione definita ‘plastic free‘ sono stati colpiti da misura cautelare una donna, ai domiciliari, e una terza persona con obbligo di dimora. I 3 destinatari insieme ad altri 6 indagati, sono ritenuti responsabili di Bancarotta fraudolenta per provocato dissesto ...

Carolyn Smith sulle fake news pubblicate sul suo stato di salute “Sono viva più che mai - non è giusto che si giochi sulla mia morte - questa volta la farò pagare cara” : Alcuni siti avevano pubblicato la notizia, poi rilevata falsa, che Carolyn Smith era gravissima e parlavano di una morte imminente della coreografa diventata famosissima in Italia per essere una dei giudici del seguitissimo programma “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci. Carolyn Smith, dall’ospedale dove si trova per delle cure ha voluto precisare che non è gravissima e sul punto di morire: «Sono viva più che mai! Oggi si ...

Il Collegio - l’ex allievo William Carozzo : “Ci sono alcune leggende : qualcuno ha portato alcol e c’è stato un atto sessuale”. Un altro collegiale : “Caz**te - fate schifo” : Volano i coltelli tra gli ex concorrenti della terza edizione de Il Collegio, il docu-reality di Rai2 che quest’anno vola con gli ascolti. L’ex collegiale William Carrozzo, tramite il canale Youtube di Denis Dosio, ha raccontato alcuni presunti segreti (sottoforma di “leggende metropolitane”) dell’edizione a cui ha partecipato… leggende, queste, che hanno creato un acceso chiacchiericcio sul web. Anche perché tirano in ...

Maltempo - FracCaro : “Pronti a stato d’emergenza per le regioni del Centro-Sud” : “Il Governo è al lavoro per affrontare la situazione a Venezia e in Piemonte fornendo tutti gli strumenti per superare l’emergenza. Stiamo però dedicando la massima attenzione anche ad altre zone, in particolare al Centro Sud. Il Maltempo ha colpito duramente Basilicata, Puglia, Campania, Sicilia, Abruzzo, Lazio, Marche oltre a Friuli Venezia Giulia, Liguria e il resto del Veneto. Matera è stata flagellata da un nubifragio che ha ...

