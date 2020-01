Alle 19 l'affluenza in Emilia Romagna sfiora il 60%. Più contenuta la crescita in Calabria (Di domenica 26 gennaio 2020) È del 59,47% l'affluenza Alle urne Alle 19 per le regionali in Emilia Romagna, riferita a 232 sezioni su un totale di 328. Rispetto alla precedente consultazione il dato è in significativa crescita: all'epoca era infatti del 31,43%. A mezzogiorno invece il dato registrato era pari al 23,44% contro il 10,77% del 2014. In Calabria, invece, l'affluenza Alle 19 è del 35,08%, riferita a 299 sezioni su un totale di 404. Rispetto alla precedente consultazione il dato è in leggerissimo aumento: all'epoca era infatti del 34,36%. Una tendenza molto simile a quella già fatta registrare Alle 12 quando il dato era del 10,14%, di poco superiore a quella dell'8,46% delle precedenti elezioni. Emilia Romagna Sono in tutto sette i candidati a presidente della Regione Emilia Romagna. Ma la vera sfida è tra Lega e Pd, ovvero tra il candidato del centrosinistra e governatore ... agi

