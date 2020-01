24 Ore Daytona 2020, Cadillac si impone per la quarta edizione di fila con l’equipaggio di Kobayashi (Di domenica 26 gennaio 2020) La 24 Ore di Daytona 2020 si è appena conclusa con il trionfo della Cadillac, capace così di prolungare a quota quattro la striscia di vittorie consecutive in una delle gare endurance più affascinanti ed importanti del panorama motoristico americano e globale. Al termine della gara più veloce della storia della Daytona (record assoluto di 833 giri percorsi dai leader), è stato l’equipaggio composto da Kamui Kobayashi, Scott Dixon, Ryan Briscoe e Renger Van der Zande a tagliare per primo il traguardo con un vantaggio inferiore ad un giro nei confronti dei primi inseguitori nella categoria DPi. La Cadillac #10, autrice del miglior giro in gara in 1’34″652, ha preceduto di 1’05″426 la Mazda #77 guidata da Oliver Jarvis, Tristan Nunez e Olivier Pla, mentre la Cadillac #5 di Sebastien Bourdais, Loic Duval e Joao Barbosa ha completato il podio con un terzo posto ... oasport

matteopittaccio : 24 ore particolari, che già nel 2018 e nel 2019 avevo pregustato senza tuttavia riuscire a guardare l'intera gara.… - DallaraGroup : Le Cadillac progettate e realizzate a Varano conquistano il 1º e il 3º posto alla 24 Ore di Daytona! È la 4ª vittor… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: 24 Ore di Daytona | Sintesi finale: Vince Daytona la Konica Minolta Cadillac #10 #F1inGenerale #IMSA #24HDaytona https:/… -