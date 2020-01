Virus Cina, allarme degli esperti: a Wuhan rischio 350mila contagi (Di sabato 25 gennaio 2020) In due settimane si rischiano fino a 350mila contagi a Wuhan, la città cinese dove si è inizialmente manifestato il nuovo coronaVirus. L’allarme arriva dagli esperti. I media britannici danno notizia di uno studio della Lancaster University, della University of Florida e della University of Glasgow secondo cui è stato diagnosticato solo il 5% dei casi. Stando a Jonathan Read, ricercatore della Lancaster University, “se non cambierà qualcosa a livello di controllo o trasmissione, ci aspettiamo altre epidemie in altre città cinesi e che l’infezione continui a diffondersi all’estero più rapidamente”. Così, “tra 14 giorni”, il 4 febbraio, “secondo il nostro schema il numero delle persone contagiate a Wuhan potrebbe superare le 250mila (tra le 164.602 e le 351.396). Gli esperti prevedono che le città più colpite potrebbero essere Pechino, ... meteoweb.eu

