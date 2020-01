VIDEO Dinamo Sassari-Trento 87-90, Serie A 2020 basket: Alessandro Gentile, la tripla della vittoria che fa cadere il PalaSerradimigni (Di domenica 26 gennaio 2020) Il sapore è quello della vittoria per Alessandro Gentile: a casa di suo fratello Stefano, il PalaSerradimigni, è lui l’uomo che porta la Dolomiti Energia Trentino a sbancare il fortino del Banco di Sardegna Sassari per 87-90 nell’anticipo della ventesima giornata della Serie A 2019-2020. Benché il ruolo di MVP della partita spetti al centro bianconero Justin Knox, è la guardia ex Treviso e Milano a portare all’Aquila basket un successo meritato per l’andamento della partita, ma quasi scivolato via a causa della tripla a quattro secondi dalla fine di Michele Vitali per l’87-87. Trento, con questo successo, sale a quota 18 in classifica riagganciando il gruppo delle ottave, mentre Sassari resta seconda, ma a 4 punti dalla Virtus Bologna. LA tripla DELLA VITTORIA DI Alessandro Gentile Ale Gentile la vince così!!! <img ... oasport

dinamo_sassari : Come si festeggia la nona vittoria consecutiva in @LegaBasketA? ? Maxi torneo di Super Mario Kart ??????… - Eurosport_IT : Justin Knox decolla sopra il ferro e inchioda sulla testa di Miro Bilan!!! ?????? @AquilaBasketTN è avanti 45-37 a me… - dinamo_sassari : Le ?? azioni più belle del game12 a Strasburgo? Scopriamole insieme con la @Reale_Mutua TOP 5??… -