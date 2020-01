Torino, Comi: «Belotti e il tabù Atalanta? C’è la legge dei grandi numeri» (Di sabato 25 gennaio 2020) Il direttore generale del Torino, Antonio Comi, ha parlato di Belotti, ancora in attesa del suo primo gol contro l’Atalanta Andrea Belotti e il Torino affrontano l’Atalanta. L’attaccente granata non è ancora riuscito a segnare contro la Dea, ma il dg Comi è convinto che il gol agognato possa arrivare stasera. Ecco le sue parole a Dazn. «Belotti mai in gol con l’Atalanta? C’è la legge dei grandi numeri, speriamo avvenga stasera. L’ho visto molto bene». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Toro_News : Le parole del dg Antonio Comi prima di #TorinoAtalanta - FabioBonelli : @TorinoFC_1906 Bava reso inoperativo. Dirigenza zero, Comi bravo a mangiare a sbafo, società senza alcun asset. Ma… - infoitsport : Sassuolo-Torino, Comi: “Iago Falque? Manca ancora molto alla chiusura…” -