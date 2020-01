Sci, tripletta azzurra nella discesa a Bansko: prima Elena Curtoni, poi Bassino e Brignone (Di sabato 25 gennaio 2020) Spettacolo delle azzurre in Coppa del Mondo. Il podio nella seconda discesa di Bansko (Bulgaria) parla infatti esclusivamente tricolore: la vittoria è andata ad Elena Curtoni in 1’29”31 con 10 centesimi di vantaggio su Marta Bassino e 14 su Federica Brignone. Per la Curtoni è il primo successo in carriera dopo l’oro in super e il bronzo in combinata ai Mondiali juniores. Un risultato incredibile, già raggiunto dall’Italia femminile due anni fa a Bad Kleinkirchheim: in quell’occasione la discesa venne vinta dalla Goggia davanti a Brignone e Nadia Fanchini. La 29enne milanese è reduce dal secondo posto di ieri. Subito dietro il terzetto italiano si piazza la leader della classifica mondiale, la statunitense Mikaela Shiffrin, +0″35 su Curtoni. Domani è in programma il supergigante che chiuderà la tre giorni di Coppa del mondo in Bulgaria. tpi

