Salvini deborda sui social, noncurante del silenzio elettorale (Di sabato 25 gennaio 2020) Una plateale violazione del silenzio elettorale. Matteo Salvini in poche ore fino alle 11,30 ha pubblicato ben 6 tweet e 4 post su Facebook, senza alcun considerazione per la consegna del silenzio nel sabato precedente alle consultazioni. In realtà la legge non impedisce a Salvini di fare propaganda sui social, anche se le linee guida dell’Agcom raccomandano di rispettare il silenzio con tutti i mezzi di diffusione.Tra i temi trattati i decreti Sicurezza, con il caso della Ocean Viking, e ovviamente le elezioni regionali, con tanto di vademecum su come votare con le croci su Lucia Borgonzoni e sul simbolo della Lega.La pagina Facebook Lega-Salvini premier, inoltre, contesta al candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini di non rispettare la normativa. “Poiché Bonaccini del Od, contravvenendo alle norme elettorali, non ha disattivato le inserzioni a ... huffingtonpost

