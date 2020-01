Roma attesa dall’esame Lazio: la Champions passa per il derby (Di domenica 26 gennaio 2020) Roma – derby di fuoco quello che oggi pomeriggio andrà in scena all’Olimpico: Roma e Lazio si sfideranno in una stracittadina che raramente le ha viste così in alto in classifica negli ultimi anni. La squadra di Fonseca viene da un inizio di 2020 complicato e davanti ai propri tifosi vuole rifarsi delle due sconfitte casalinghe patite contro Torino e Juventus e dell’eliminazione subita in Coppa Italia sempre per mano dei bianconeri. Gli uomini di Inzaghi viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, con 11 vittorie consecutive ottenute in Serie A. Ballottaggio Florenzi-Spinazzola Davanti alla porta difesa da Pau Lopez, la coppia dei centrali di difesa dovrebbe essere composta da Smalling e Mancini, ormai duo affiatato nonostante le ultime difficoltà. A sinistra ci sarà spazio per l’unico ex dell’incontro, ovvero Aleksandar Kolarov, autore di due goal nei derby ... romadailynews

matteosalvinimi : #Salvini: L’Emilia-Romagna chiede dei sì, non dei no. La gente attende infrastrutture, liste di attesa più corte...… - angelomangiante : #Napoli su #Politano, operazione da 25 milioni. Accordo ora da trovare con il giocatore che aveva l'intesa con la… - prsimo810 : RT @GnocchiGene: Mercato. Politano tra Napoli, Fiorentina e Roma. È da tre giorni sull'Autostrada del Sole in attesa con le quattro frecce… -