Ravenna, chiusura campagna elettorale centrodestra, Salvini “vogliamo che in Emilia Romagna lavori non chi ha una tessera di partito a chi e bravo. Lunedì citofoneremo a Conte” (Di sabato 25 gennaio 2020) A Ravenna è andato in scena l’ultimo atto di una campagna elettorale che ha visto Matteo Salvini girare in lungo in largo l’Emilia Romagna. Piazza del Popolo era gremita e sul palco, oltre alla candidata alla Presidenza della regione Lucia Borgonzoni, anche i leader nazionali dei partiti di centrodestra, c’erano Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. L’ultimo comizio del centrodestra in questa lunghissima campagna elettorale si è tenuto a Piazza del Popolo. Il primo intervento è stato di Matteo Salvini che ha voluto dedicare la serata a Mario Cattaneo, il ristorante assolto in primo grado dall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa: “Dedico questa serata e questa piazza a Mario Cattaneo, il ristoratore italiano che si è difeso e oggi è stato assolto. Secondo qualcuno doveva finire in galera invece è a casa con i suoi familiari e i suoi nipotini. ... baritalianews

berlusconi : Quello di domenica sarà un risultato che non potrà non avere conseguenze. Porteremo il buongoverno del centrodestra… - berlusconi : Il popolo del centrodestra vuole il cambiamento. Grazie agli amici che sono venuti a #Ravenna per la chiusura della… - berlusconi : A #Ravenna inizia la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le elezioni Regionali con Lucia… -