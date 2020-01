Quattro anni senza Giulio. Fiaccolate in decine di piazze per il ricercatore ucciso al Cairo (Di sabato 25 gennaio 2020) Quattro anni fa veniva rapito al Cairo Giulio Regeni. Sarebbe morto, ammazzato, pochi giorni dopo, ma sul suo omicidio ancora non è stata fatta pienamente luce. Cento piazze d’Italia ricorderanno oggi il giovane ricercatore italiano. “Unanno fa, in oltre cento piazze, chiedevamo verità per Giulio Regeni, speranzosi che non ci sarebbe stato un altro 25 gennaio - ha affermato Emanuele Russo, presidente di Amnesty International Italia - Oggi constatiamo che, nonostante le importanti rivelazioni emerse sulla dinamica dell’omicidio, pochi avanzamenti concreti sono stati compiuti nelle indagini”. A distanza di un anno, alle 19.41, l’ora esatta dell’ultimo sms che Giulio ha mandato prima di essere rapito, si accenderanno le fiaccole delle piazze di tutta Italia.Sua madre, Paola Deffendi, sui social ha ringraziato chi accompagna lei e il ... huffingtonpost

