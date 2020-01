Previsioni Meteo, la tendenza a lungo termine: la “svolta fredda” nella 2ª settimana di Febbraio? Indizi dalla stratosfera (Di sabato 25 gennaio 2020) Previsioni Meteo – La tendenza che stiamo ipotizzando, è riferita a 13/15 giorni, a partire, quindi, dalla seconda settimana di febbraio. Ci riferiamo ad una fase decisamente lontana, per cui le indicazioni in possesso oggi costituiscono semplicemente una linea evolutiva. Va detto che gli elementi stratosferici, ossia nella parte medio-alta dell’atmosfera, sono, giorno per giorno, più inclini ad una svolta invernale per quella fase e, anzi, con progressive esasperazioni delle caratteristiche tipiche di assetti invernali per le medie e basse latitudini. Esaminando i venti zonali alle quote medio-alte atmosferiche, intorno ai 30.000 m, venti che negli ultimi giorni sono stati ipotizzati nelle simulazioni in repentino e drastico calo a partire dal 3/4 febbraio, l’aggiornamento odierno di vede azzerati completamente entro la prima settimana di febbraio. Di ... meteoweb.eu

