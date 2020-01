Marco Travaglio e il voto disgiunto in Emilia-Romagna (ma non in Calabria) (Di sabato 25 gennaio 2020) Marco Travaglio oggi sul Fatto critica il MoVimento 5 Stelle per la decisione di presentarsi alle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria e dice che Gianroberto Casaleggio avrebbe preso la decisione di ritirare il simbolo senza aprire consultazioni su Rousseau, a differenza di quello che hanno fatto il figlio Davide e Luigi Di Maio. Inutile ripercorrere qui gli errori commessi da 5Stelle e centrosinistra l’un contro l’altro armati. Di Maio aveva lanciato le candidature civiche giallo-rosa. Poi però si è subito arreso dopo l’Umbria, senza pensare che con più tempo e candidati più noti –tipo Callipo in Calabria –le chance di vittoria sarebbero aumentate. I guastatori renzian-calendiani e le beghe locali hanno fatto il resto. Con la ciliegina sulla torta di Casaleggio jr. che ha messo ai voti su Rousseau una scelta che il padre avrebbe fatto da solo: ritirare il simbolo in attesa di tempi ... nextquotidiano

La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio commenta il gesto di @matteosalvinimi di citifonare a casa di una famiglia tunisina acc… - Noovyis : (Marco Travaglio e il voto disgiunto in Emilia-Romagna (ma non in Calabria)) Playhitmusic - - GennaroMaisano : RT @francotaratufo2: Marco Travaglio: Le idi Di Maio 24 GENNAIO 2020 Nel più bel discorso della sua carriera politica, quello dell’addio,… -