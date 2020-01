Le pagelle del Cittadella – Luppi il più pimpante, Iori c’è sempre (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCittadella (Pd) – La squadra di Venturato cade al Tombolato contro il Benevento. Di seguito le pagelle dopo la sfida con la capolista. Paleari 6: Evita il gol su Coda e Sau nel primo tempo, oltre che su Insigne nella ripresa, ma non può nulla su Moncini e Maggio. Nel primo caso è tagliato fuori, nel secondo pensa per un attimo all’uscita ma rinuncia. Ghiringhelli 5,5: Qualche difficoltà su Sau, soprattutto nel primo tempo. Il sardo ha un altro passo e gli fugge via troppo spesso. Perticone 5,5: Gioca con attenzione fino al 70′, poi però si perde Moncini in occasione del gol che sblocca la partita. Adorni 5: Inizia bene, fermando un contropiede insidioso al 12′, poi però arriva un’espulsione che – seppur dubbia – pesa come un macigno sulla gara. Benedetti 5: Si batte sulla corsia mancina ed è ... anteprima24

