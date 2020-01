La promessa di Borgonzoni sulla Regione smentita dai numeri (Di sabato 25 gennaio 2020) «Anche se i cittadini non mi scegliessero, io rimarrei qua»: Repubblica Bologna riporta oggi che Lucia Borgonzoni ha intenzione di guidare l’opposizione da consigliera regionale anche in caso di sconfitta nella corsa a governatore. Tra Senato e Assemblea Legislativa la candidata del centrodestra sembra promettere — nel corso dell’ultimo dibattito andato in onda ieri pomeriggio su Rai3 — di scegliere la seconda. Ma i numeri delle sue presenze in Comune a Bologna sembrano proprio smentirla. La promessa di Borgonzoni sulla Regione smentita dai numeri Quando è stata eletta a Palazzo Madama, nel marzo del 2018, Borgonzoni ha infatti lasciato il Consiglio Comunale di Bologna. Non da un punto di vista formale, visto che non ha rassegnato le dimissioni neanche dopo la nomina a Sottosegretario, ma sostanziale: In tutto il 2019 si è affacciata nella Sala del Consiglio di Palazzo d’Accursio ... nextquotidiano

FilippoRe : RT @SkyTG24: 'Quello che vi assicureremo è riaprire la Commissione d'inchiesta su Bibbiano'. La promessa di Lucia #Borgonzoni sul palco del… - Vittoriozarrell : RT @SkyTG24: 'Quello che vi assicureremo è riaprire la Commissione d'inchiesta su Bibbiano'. La promessa di Lucia #Borgonzoni sul palco del… - StefanoBrannett : RT @SkyTG24: 'Quello che vi assicureremo è riaprire la Commissione d'inchiesta su Bibbiano'. La promessa di Lucia #Borgonzoni sul palco del… -