Incidente a Cernusco sul Naviglio, donna perde il controllo dell’auto e muore (Di sabato 25 gennaio 2020) Una settantenne è morta mentre era alla guida della sua auto nel cortile di un condominio in via Don Sturzo a Cernusco sul Naviglio. A risultarle fatale un malore improvviso, che l'ha fatta sbandare e urtare un ostacolo. Purtroppo inutili i soccorsi: in arresto cardiocircolatorio, è deceduta poco dopo. fanpage

