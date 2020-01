Imprenditrice americana cerca un uomo per un matrimonio, offre 10 mila dollari (Di sabato 25 gennaio 2020) In un mondo dove si sono persi molti valori anche l’amore, per alcune persone, si può comprare. E’ il caso di una ricca Imprenditrice di San Francisco che ha detto di offrire 10 mila dollari all’uomo che lei deciderà di sposare dopo una vera e propria selezione. La donna ha letto un sondaggio secondo il quale si hanno più possibilità di conoscere l’uomo della vita grazie alle proprie amicizie. Così ha deciso di inviare una mail a tutti i suoi amici raccomandando loro di organizzare un incontro con un uomo single gradevole da loro conosciuto. Quell’uomo se sarà di gradimento all’Imprenditrice avrà come regalo 10 mila dollari, più una serie di benefit e confort quali un’auto tutta sua, nuovissimi abiti e inoltre una vita molto agiata. Sembra che la mail abbia avuto un grosso successo e gli amici della signora benestante americana stanno facendo a gare per organizzare cene ... baritalianews

aspasia_24 : Il 25 gennaio 1890 Nellie Bly completò il suo ritorno al mondo in 72 giorni. Elizabeth Jane Cochran, conosciuta con… - apachee56 : @mar_aie @GiordanoSepi Ho sentito le registrazioni con lo strumento (cimice)fornito dalla polizia americana ad una… -