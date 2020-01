Il negozio Coin al Vomero resta chiuso per la giornata di oggi dopo l’incendio di giovedì (Di sabato 25 gennaio 2020) resta chiuso per la giornata di oggi il negozio Coin al Vomero, su via Scarlatti, che era stato interessato da un incendio giovedì scorso: lo si legge in un avviso di fianco alla saracinesca del negozio. Chiusura disposta solo per oggi: domani il negozio sarà regolarmente aperto. Continuano le indagini per scoprire le cause dell'incendio. fanpage

