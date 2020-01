I migliori vini Italiani: la manifestazione torna a Roma (Di sabato 25 gennaio 2020) La XXI° EDIZIONE DE “I migliori vini Italiani”, in programma al Salone delle Fontane dal 13 al 16 febbraio 2020, si aprirà con la premiazione delle ECCELLENZE VITIviniCOLE ITALIANE decretate dalla XXIX° EDIZIONE DELL’ANNUARIO DEI migliori vini Italiani. Il nuovo annuario ha evidenziato che il comparto vinicolo in Italia è in grande forma, come racconta Luca Maroni: “La vendemmia 2019 è stata di grande qualità anche se non abbondantissima in quantità. I vini presenti nell’annuario 2020 sono vini del 2018 e 2017 di qualità eccezionale, in particolare i rossi del 2017, i migliori dal 1985. Il vino in questi anni sta assumendo sempre di più un valore intrinseco qualitativo, con uve sempre più ricche e sempre meglio trasformate enologicamente dai produttori. La parola d’ordine è: profumo, profumo, profumo! Si berrà sempre più con il naso, perché a fare la differenza sono già gli aromi e i ... bigodino

