Google Fotocamera 7.3 è qui con qualche novità disponibile e in arrivo (Di sabato 25 gennaio 2020) Google Fotocamera è stata aggiornata alla versione 7.3 nelle ultime ore e le novità al suo interno, come vedremo fra qualche istante, non mancano. L'articolo Google Fotocamera 7.3 è qui con qualche novità disponibile e in arrivo proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

filoage : Scarica l'App Google Camera su ogni smartphone Android - pomhey : Scarica l'App Google Camera su ogni smartphone Android - faban82 : @Herondale_16 Allora per la fotocamera direi p30. Anche se bisogna tenere conto del'affare huawei-usa per le app Go… -