Gattuso conferma la svolta pragmatica: «Ho sbagliato a pensare di fare il pressing ultraoffensivo» (Di sabato 25 gennaio 2020) Ci eravamo accorti della conversione al sano pragmatismo da parte di Gattuso. Che oggi in conferenza stampa ha confermato la bontà delle nostre osservazioni. «Abbiamo due tipi di partita, in fase di possesso e non possesso. È stato anche un mio errore pensare di fare un pressing ultraoffensivo e regalare sistematicamente tre quattro giocatori sulla prima pressione. Penso che il problema sia stato anche questo, specialmente con squadre che non giocano, con squadre che te la buttano là e ti vegano giocare addosso, diventa problematico. Allora bisogna capire in quale direzione dobbiamo andare, che cosa vogliamo fare e penso che oggi la cosa più importante, e ce l’ho ben chiara, è che dobbiamo giocare in due fasi: quando abbiamo palla, in un certo modo e quando non abbiamo palla dobbiamo rispettare di più gli avversari, per non perdere troppi uomini. Perché in questo momento in tante ... ilnapolista

napolista : Gattuso conferma la svolta pragmatica: «Ho sbagliato a pensare di fare il pressing ultraoffensivo» In conferenza:… - Spazio_Napoli : -