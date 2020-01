Fiorentina, lutto al braccio e minuto di raccoglimento per Narciso Parigi (Di sabato 25 gennaio 2020) Perché la Fiorentina aveva il lutto al braccio in occasione della partita con il Genoa? Perché prima del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento? Il club viola ha chiesto e ottenuto che fosse dedicato in questo modo un omaggio a Narciso Parigi nel giorno della sua morte. Sua l'interpretazione della "Canzone Viola", inno della società gigliata. fanpage

