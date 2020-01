Espanyol-Athletic Bilbao: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 25 gennaio 2020) Espanyol-Athletic Bilbao: probabili formazioni, pronostico e quote Sabato 25 gennaio alle ore 13:00, presso l’RCDE Stadium di Barcellona, si disputerà Espanyol-Athletic Bilbao. Il match sarà valido per la 21esima giornata di Primera Division. L’Espanyol si trova ancora in ultima posizione in classifica a 14 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Villarreal per 1-2. Un successo che potrebbe aver rimesso in carreggiata i Pericos, apparsi più in palla nelle ultimissime uscite liguere. L’Athletic Bilbao ora si trova ottavo in classifica con 30 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro il Celta Vigo per 1-1. Continua il periodo no dei Leones, reduci da quattro pari consecutivi in campionato e senza vittoria dallo scorso 1 dicembre. Nel frattempo, la zona europea si è allontanata. La classifica ... termometropolitico

sportli26181512 : Budimir affonda il Valencia, cade anche la Real Sociedad. Pareggia il Bilbao con il Celta: Gli uomini di Celades pe… -