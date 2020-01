Bologna, ufficiale il ritorno di Okwonkwo dal Montreal (Di sabato 25 gennaio 2020) Bologna, operazione di mercato in entrata con il giovane attaccante Okwonkwo in prestito al Montreal Impact Una nuova freccia nell’arco a disposizione di mister Mihajlovic. Il sito della Lega di Serie A ha infatti reso noto il rientro a Bologna di Orji Okwonkwo. L’attaccante fino ad ora è stato in prestito al Montreal Impact ma ora è tornato dal Canada per rendersi protagonista in Serie A. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

