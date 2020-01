“Vorresti…”. GF Vip, Ivan Gonzalez spudorato con Clizia Incorvaia. Ma qualcosa non torna: il pesante sospetto (Di venerdì 24 gennaio 2020) La quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, affidata ad Alfonso Signorini, ha preso il via l’8 gennaio su Canale 5 alle 21.20. Tanti i colpi di scena, a partire dall’espulsione di Salvo veneziano, l’ex gieffino nip cacciato per aver pronunciato frasi sessiste sull’influencer Elisa de Panicis e la modella ed ex Madre natura di Ciao Darwin Paola di Benedetto. Aspettando il verdetto del televoto che pende sulla testa di Carlotta Maggiorana e l’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzales, il cui esito sarà rivelato nella sesta puntata, in onda venerdì 24 gennaio in prima serata su Canale 5, il Gf ha deciso di mischiare la carte in tavola e scombussolare i già precari equilibri della Casa. Nelle ultime ore, infatti, a sorpresa, i concorrenti sono stati chiamati a fare delle nomination straordinarie il cui esito “sarà rivelato al momento debito” recita il ... caffeinamagazine

