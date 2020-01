Uomini e Donne, gravi insulti di Jeannette contro Veronica: la De Filippi censura (VIDEO) (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne è intervenuta Jeannette, l’ex fidanzata di Armando, la quale si è resa protagonista di gravi insulti contro Veronica. Quest’ultima ha mostrato a Gianni Sperti gli screenshot delle conversazioni intercorse con la sudamericana e i termini adoperati sono davvero da censura. L’opinionista, infatti, ha informato la De Filippi circa la gravità delle parole pronunciate, sta di fatto che la padrona di casa è stata costretta ad apportare una censura. Jeannette testimonia a favore di Armando a Uomini e Donne Il momento tanto atteso è finalmente arrivato al trono over, la presunta fidanzata di Armando è venuta in studio per poter raccontare la sua versione dei fatti. Numerose segnalazioni hanno associato a Incarnato un fidanzamento al di fuori delle telecamere. La persona incriminata era proprio Jeannette, una donna con cui il ... kontrokultura

