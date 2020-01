Star Wars, pausa forzata per la serie su Obi-Wan Kenobi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Se al cinema Star Wars: L’ascesa di Skywalker ha messo fine, almeno per ora, alla saga di Guerre stellari, questo universo è in continua espansione per quanto riguarda il piccolo schermo. Il successo della serie The Mandalorian, diffusa assieme al debutto della piattaforma Disney+ (che arriverà anche da noi il 24 marzo prossimo), ha convinto la Lucasfilm a puntare su altri progetti seriali: in arrivo ci sono infatti un titolo ispirato al personaggio di Cassian Andor in Rogue One e un altro, attesissimo, su Obi-Wan Kenobi interpretato ancora una volta da Ewan McGregor. Proprio attorno questo secondo progetto, però, in queste ore sono emersi parecchi problemi e pare che Disney abbia deciso di metterlo in stand by.  La serie doveva essere incentrata, appunto, sulle vicende del cavaliere Jedi fra la trilogia prequel e quella originale. Dopo le conferme arrivate l’anno scorso, al lavoro ... wired

CinePREMIERE : A Martin Scorsese le gusta esto ?? - omelete : Lucasfilm quer que Taika Waititi dirija novo filme do universo Star Wars: - jupivter : Ho perso la chiavetta USB con tutti i film di star wars che avevo scaricato ora piango -