Settimana Ventura, Milly Carlucci ospite di Simona Ventura (Anteprima Blogo) che debutta su Real Time (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sarà Milly Carlucci, secondo quanto risulta a Blogo, l'ospite principale della prossima puntata di Settimana Ventura, in onda su Rai2 domenica 26 gennaio 2020 dalle 11.55. La conduttrice di Il cantante mascherato, dunque, ritroverà Simona Ventura, che scelse come giudice di Notti sul ghiaccio nel 2015 su Rai1 (insieme a Marco Liorni, Selvaggia Lucarelli, Enzo Miccio e Gabriella Pession).Sarà l'occasione, evidentemente, di parlare dello show che la Carlucci ha fatto debuttare su Rai1 e che prevede che alcuni personaggi famosi si esibiscano in perfomance canore nascosti da una maschera, all'insaputa di pubblico e giurati. L'ospitata della Carlucci conferma una volta in più il grande lavoro di squadra fatto dalla tv pubblica per lanciare e promuovere il nuovo format di The masked singer.Settimana Ventura, Milly Carlucci ospite di Simona Ventura (Anteprima Blogo) che ... blogo

