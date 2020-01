Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: comincia la tre giorni di Kitzbuehel. Si parte con il superG. Austriaci favoriti, ma gara apertissima (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dopo Wengen la Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in un altro luogo storico. Oggi comincia infatti la tre giorni di Kitzbuehel e sulla Streif sarà in programma un superG. Un appuntamento sulle nevi austriache che purtroppo, come ormai si sa da giorni, non vedrà protagonista Dominik Paris, che ha vinto per ben quattro volte a Kitz e che purtroppo si è rotto il crociato in allenamento, mettendo fine alla sua stagione. L’altoatesino non potrà lottare per le Coppe di specialità della velocità. In quella di supergigante c’è davvero uno straordinario equilibrio con ben cinque atleti che possono vincere. Una graduatoria che vede in testa Vincent Kriechmayr davanti a Matthias Mayer e i due padroni di casa sono tra i grandi favoriti per conquistare la vittoria odierna. Mayer ha già vinto proprio in supergigante nel 2017. Fari puntati anche sui norvegesi Aleksader Aamodt ... oasport

Fisiofficial : Le prime parole di Paris dopo l'operazione al crociato: 'Ora penso solo a guarire'. Qui tutte le sue dichiarazioni… - Fisiofficial : In bocca al lupo, #paris, tornerai più forte di prima ! - Fisiofficial : CHE GIORNATA PER LO SCI ITALIANO! BRIGNONE VINCE UN GIGANTE AL CARDIOPALMA SUL SESTRIERE! GRANDIOSA FEDERICA! ????????… -