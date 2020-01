Repubblica: Tonelli confessa ai tifosi: «Mi hanno fatto uscire di nascosto dall’aeroporto» (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’edizione di Genova di Repubblica riporta alcune dichiarazioni dell’ex difensore azzurro ai tifosi blucerchiati: “Ha confessato ai tifosi blucerchiati che lo attendevano fuori dai cancelli di Bogliasco del suo rocambolesco arrivo a Genova la sera prima. «Venivo da Napoli, mi hanno fatto uscire di nascosto dall’aeroporto». Una sorta di fuga, per impedirgli di rilasciare dichiarazioni. Il giorno dopo però non poteva più nascondersi, perché Ranieri chiama, il campo aspetta e Tonelli ( ufficializzato il suo acquisto, prestito con obbligo di riscatto a 2 milioni e 200 mila euro) potrebbe già essere fra i titolari domenica a Marassi con il Sassuolo. Del resto l’emergenza in difesa non lascia troppi margini di manovra, con la squalifica di Chabot il tecnico Ranieri ha a disposizione solo due difensori centrali, entrambi mancini, Colley e Regini. O punta su ... ilnapolista

