Reddito di cittadinanza: patto per il lavoro, i dati dell’Inps (Di venerdì 24 gennaio 2020) Reddito di cittadinanza: patto per il lavoro, i dati dell’Inps L’Inps ha pubblicato gli ultimi dati elaborati dall’Osservatorio sul Reddito di cittadinanza aggiornati al 7 gennaio 2020. Le domande di RdC e Pensione di cittadinanza pervenute all’Inps sono 1.641.969, delle quali 1.097.684 (ovvero, il 67% del totale) sono state accolte, mentre il 5% (87.649 domande) sono ancora in lavorazione e infine 456.636 (28%) sono state respinte o cancellate. Inoltre, da aprile 2019 al 7 gennaio 2020, sui 1.097.684 nuclei le cui domande sono state accolte, si contano 56.222 nuclei decaduti dal diritto. I restanti nuclei (1.041.462) sono formati da 915.600 percettori di RdC, con 2.370.938 di persone coinvolte, e per 125.862 percettori di Pensione di cittadinanza, con 142.987 persone coinvolte. A livello geografico, sono le regioni del Sud e delle Isole a dominare la classifica delle domande ... termometropolitico

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, a Locri 237 persone lo percepivano ingiustamente: mafiosi, proprietari di Ferrari e impren… - NicolaMorra63 : Quando si fanno controlli veri emerge il marciume che c'è in #Calabria. Adesso chi ha sbagliato paghi. - FrancescoBonif1 : Scoperti 237 furbetti del reddito di cittadinanza: avevano ville, Ferrari e addirittura qualcuno era in carcere, pe… -