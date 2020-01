Pupo striglia Elia e Zequila per le offese alla Marini: Antonella una furia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Pupo striglia Antonella Elia e Antonio Zequila al GF Vip: “Atteggiamento sbagliato!” Continua al GF Vip il caso delle offese a Valeria Marini. L’incontro-scontro con Rita Rusic della scorsa puntata ha creato non poche polemiche fuori dalla Casa di Cinecittà. In particolare a tenere banco sono state le offese e le parole rivolte alla stellare … L'articolo Pupo striglia Elia e Zequila per le offese alla Marini: Antonella una furia proviene da Gossip e Tv. gossipetv

Pupo striglia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pupo striglia