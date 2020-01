Paolo Del Genio ricorda: “Il Napoli ha sbagliato a non vendere i big a cifre straordinarie” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Durante l’ultima puntata di di A tutto Napoli in onda su Tele A, il noto giornalista Paolo Del Genio ha parlato con un telespettatore delle motivazioni di molti giocatori azzurri che erano richiesti sul mercato. “Allan? Gli facciamo gli auguri, partirà per il Brasile, si fa un viaggio di tante ore e poi dovrà tornare, quest’anno va così. Per quanto siano tutti seri professionisti, c’è la sensazione che tutti stiano già pensando a dove giocheranno l’anno prossimo. Resto dell’idea che andrebbero cambiati più possibili già a gennaio, 10 non è possibile, ma già se diventassero 4-5 a gennaio… Per le uscite il club spera ancora di vendere bene, ma in molti casi non è possibile. Il Napoli ha sbagliato a non venderli a cifre straordinarie, quando valevano oltre il loro reale valore”. Intanto, il club sta per chiudere per Matteo Politano e dovrebbe ... calciomercato.napoli

