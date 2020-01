Pallamano: sarà Croazia-Spagna la finale degli Europei 2020, sconfitte Norvegia e Slovenia (Di venerdì 24 gennaio 2020) sarà tra Croazia e Spagna la finale degli Europei di Pallamano maschile 2020. Questo l’esito scaturito dalle semifinali di Stoccolma, al termine di due gare ricche di spettacolo e gol, combattute fino alla sirena, e anche oltre. La prima formazione a conquistare l’accesso all’ultimo atto è stata proprio la Croazia, allenata dall’ex tecnico della Nazionale italiana Lino Cervar, che si è imposta sulla Norvegia per 29-28, dopo due tempi supplementari. Slavi avanti dopo il primo tempo, ma raggiunti proprio nel finale dagli scandinavi, oggi non eccezionali in fase offensiva, con il centrale Domagoj Duvnjak che con 8 gol ha trascinato i suoi al successo nell’extra-time. Nell’altra sfida, la Spagna campione in carica ha costruito il proprio allungo sulla Slovenia nella seconda metà del primo tempo, tornando sugli spogliatoi sul +5 (20-15), costruendosi un ... oasport

