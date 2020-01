Non riceve la pensione e chiama la banca. Loro rispondono: “Guardi che lei è morto” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dopo aver notato che la pensione non arriva più sul conto, Gaetano Costantini ha chiamato la banca per chiedere informazioni a riguardo. La risposta è tutta un copione: “Lei è morto”. Per un caso di omonimia, il signore in questione è finito in un certificato di morte. E così la banca, come di consuetudine, ha provveduto a bloccare la pensione che l’uomo percepiva. Il signor Costantini è residente a Pian di Vedoia (Ponte nelle Alpi), e nella sua stessa via, qualche numero prima, abita un altro Gaetano Costantini, deceduto.La vicenda è raccontata su Il Gazzettino, che ha intervistato il malcapitato. Il pensionato tende a sminuire l’accaduto e a giustificare chi ha commesso l’errore (”È una cosa che può succedere e non incolpo nessuno”). “Ero andato a effettuare un prelievo ... huffingtonpost

