Nioh 2 verso l’uscita su PS4: trailer della storia e DLC annunciati (Di venerdì 24 gennaio 2020) Se siete affamati di soulslike, l'uscita di Nioh 2 su PlayStation 4 potrebbe molto presto andare a sfamarvi in modo adeguato. Un'uscita che il publisher Koei Tecmo e gli sviluppatori di Team Ninja hanno fissato al prossimo 13 marzo in esclusiva sulla console di ultima generazione di casa Sony, naturalmente con pieno supporto alla più performante PS4 Pro. Il secondo capitolo va a riprendere le stesse meccaniche di gameplay di quello originale, a loro volta chiaramente ispirate ai titoli di Hidetaka Miyazaki e della sua From Software, ed in particolare alla trilogia di Dark Souls. Anche l'intreccio, pur trattandosi di un prequel, sarà legato a doppio filo a quello del predecessore, riportandoci in una Terra del Sol Levante in cui storia, mitologia e creature demoniache si fondono in un'unica affascinante narrazione. ... optimaitalia

