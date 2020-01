Miele, oro per la salute: consumato così aiuta a calmare la tosse (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Miele è davvero un alimento prezioso per la salute, ma spesso non si conoscono i benefici e le proprietà: ecco come consumarlo per alleviare la tosse Miele, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/Miele-sweet-saporito-cibo-823614/) Spesso utilizzato per la preparazione di diverse pietanze e dolci, il Miele è un ottimo alleato per la salute dell’organismo anche se spesso non si conoscono le diverse proprietà e i tantissimi benefici: ecco come e quando utilizzarlo. L’alimento in questione può essere incluso all’interno di un dieta bilanciata e può essere consumato anche quotidianamente, infatti, il suo consumo aiuta l’organismo a sentirsi meno stanco e spossato ed è un vero toccasana per il sistema nervoso in quanto ne aumenta l’efficienza. Il Miele, già nei secoli passati, era considerato un vero e proprio ... chenews

Miele oro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Miele oro