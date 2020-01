Michelle Hunziker compie 43 anni, il regalo di Tomaso Trussardi è strepitoso. Per la moglie non ha badato a spese (Di venerdì 24 gennaio 2020) Michelle Hunziker compie 43 anni! La bella conduttrice ha spento, il 24 gennaio, 43 candeline. Ma come porta bene i suoi anni? Eh, quelle son fortune. Madre natura, con Michelle Hunziker, è stata molto generosa. Ma anche lei è brava a mantenersi sempre più bella. Michelle fa tanto sport e segue un’alimentazione sana. Un po’ di sacrificio ci vuole… Torniamo al compleanno di Michelle Hunziker, come ogni anno, il regalo Tomaso Trussardi non si è risparmiato e le ha fatto un regalo pazzesco. Michelle e il marito hanno deciso di trascorrere questo giorno di festa in montagna, a contatto con la natura. La famiglia è andata a Sauris, in provincia di Udine, e alloggia in una baita a 2.000 metri. Un sogno a occhi aperti. Sia Michelle Hunziker che il marito Tomaso amano molto la montagna e non potevano scegliere che un posto come quello che hanno scelto per trascorrere due giorni di relax e ... caffeinamagazine

novasocialnews : Aurora Ramazzotti, auguri amarcord per mamma Michelle Hunziker #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - stefaniadesogu1 : @Striscia @m_hunziker Buon compleanno Michelle - Maicuntent96 : Ma Michelle Hunziker quando comincerà a sfiorire? Cioè è assurda, sembra sempre ventenne, gli anni si vedono anche… -