Meteo Roma: le previsioni per il fine settimana (Di venerdì 24 gennaio 2020) Meteo Roma: le previsioni per il fine settimana Piogge diffuse nelle ore diurne del sabato, mentre in serata il tempo tenderà ad essere stabile con molte nubi sparse. Molte nubi nella mattinata di domenica, con tempo generalmente asciutto; al pomeriggio si attendono deboli piogge in generale esaurimento nella serata. Temperature comprese tra +°C e +14°C. Meteo Lazio: le previsioni per il fine settimana Tempo generalmente instabile nella giornata di sabato con piogge sparse su tutto il territorio nelle ore diurne, localmente più intense sulla costa. Fenomeni sparsi anche nelle ore serali. Precipitazioni domenica mattinata attese sulla costa settentrionale in progressiva espansione al pomeriggio su tutti i settori. Piogge anche in serata sulla costa e sui settori meridionali. Meteo Italia: le previsioni per il fine settimana Al Nord: Al mattino tempo instabile su quasi tutte le regioni ... romadailynews

romadailynews : #Meteo Roma: le previsioni per il fine settimana: Meteo Roma: le previsioni per il fine… - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - affariroma : Meteo #Roma 25-26 gennaio. Tre giorni di pioggia, il week end brutto è servito - -