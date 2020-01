LIVE Sport, DIRETTA 24 gennaio: Federica Brignone seconda a Bansko (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 24 gennaio: orari e programma 11.00 SCI ALPINO – Federica Brignone strepitosa seconda nella discesa di Bansko ad appena 18 centesimi da Mikaela Shiffrin, Elena Curtoni e Marta Bassino in top 5. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 09.43 NBA – Sono stati appena comunicati dall’NBA i quintetti base ufficiali che daranno vita all’All Star Game, con la classica sfida tra Est ed Ovest in programma lunedì 17 febbraio alle ore 2.00 italiane in quel di Chicago. Non mancano sorprese e prime volte: l’Europa festeggia con Luka Doncic, il più giovane di sempre del Vecchio Continente a prendere parte alla manifestazione, mentre ad Est c’è l’esordio di Trae Young. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 08.41 TENNIS – Pochi mesi fa, agli US Open, Serena Williams batteva con un ... oasport

GenovaOn : Inter Atalanta streaming e tv: dove vederla in diretta live - GenovaOn : Roger Federer vs John Millman LIVE aggiornamenti: Swiss perde il primo set 6-4 agli Australian Open - zazoomnews : LIVE Sport Invernali 24 gennaio in DIRETTA: Brignone seconda nella discesa di Bansko! Ora il superG di Kitz -… -