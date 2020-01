L’Italia delle navi: così siamo diventati un popolo di navigatori (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un popolo di poeti, santi e navigatori. Sono questi ultimi che hanno fatto, in un certo senso, la storia del nostro Paese, perché il Mediterraneo è stato la culla della nostra cultura, prima che iniziassimo a solcare gli oceani. History (in esclusiva su Sky al canale 407) illumina di luce nuova L’Italia, facendolo da un punto di vista assolutamente originale. La scorsa stagione televisiva lo ha fatto a bordo di una carrozza ferroviaria con L’Italia del treno, qesta volta History ripercorre le principali tappe della vita della nostra nazione a bordo di piroscafi, sottomarini, transatlantici, cargo, fregate e ferry-boat. In onda da lunedì 27 gennaio alle 21.50, L’Italia delle navi è la produzione in quattro episodi che ricostruisce l’impatto prodotto della navigazione sull’evoluzione della società italiana. Un viaggio attraverso mari, fiumi e laghi che parte con la spedizione dei Mille, ... tvzap.kataweb

