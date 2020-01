Licia Nunez, le ultime dichiarazioni scatenano la reazione della compagna (Di venerdì 24 gennaio 2020) Barbara Eboli, compagna di Licia Nunez, è esplosa sui social dopo le ultime dichiarazioni della gieffina. Da quando l’attrice di Le Tre Rose di Eva è entrata nella Casa, è riemersa dal passato la sua storia con Imma Battaglia, oggi sposata con Eva Grimaldi. Ogni volta che la Nunez riporta a galla qualcosa che è rimasto in sospeso tra lei e l’attivista LGBT la cosa rischia di turbare la sua attuale relazione con Eboli. Proprio quest’ultima, quindi, ha deciso di intervenire sui social, che suona quasi come una rottura. Le ultime dichiarazioni di Licia Nunez Anche dopo l’incontro con lei, Licia Nunez non smette di parlare di Imma Battaglia e rivangare il loro passato da coppia. “Io e Imma ci sentiamo e forse Eva non è al corrente della nostra messaggistica o delle nostre telefonate. La mia presenza è motivo di dissapori tra di loro” ha detto la gieffina difronte alle ... thesocialpost

