Irene Capuano ha un lato B atomico: ecco il dettaglio piccante [FOTO] (Di venerdì 24 gennaio 2020) La ‘svolta sexy’ di Irene Capuano, diciamocelo, viene sempre più apprezzata dai suoi fan. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta da Luigi Mastroianni, si sta riprendendo dalla fine della relazione con il tronista puntando tutto su se stessa: uscite con le amiche, tanto lavoro e post sempre più piccanti su Instagram. Questa versione di Irene sta conquistando il web sempre di più, così come il suo sorriso e le inaspettate curve mozziafiato. Irene Capuano torna a pubblicare uno scatto hot, sfoggiando una vera posa da diva sul suo profilo ufficiale. La bellissima moretta acqua e sapone in realtà rivela di avere anche un lato molto sexy, oltre che che un fisico perfetto e lo sguardo da cerbiatta. Nell’ultima FOTO pubblicata Irene indossa stivali alti e un abitino succinto. La minigonna vertiginosa mette in mostra un dettaglio inaspettato: il ... velvetgossip

httpbenzoash : Irene Capuano che ormai si è trasformata in Giulia De Lellis - hereitsbea : @_hellotetectif Direi 3.0, prima di lei abbiamo Irene Capuano - tolstojoleen : Irene Capuano è davvero bellissima. -