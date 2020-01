Il Milan non si ferma: Rebic entra ed è ancora decisivo, 1-0 a Brescia e sesto posto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Non si ferma più, Ante Rebic: il croato entra nella ripresa e segna l'1-0 con cui il Milan batte il Brescia al Rigamonti. Quarta vittoria di fila per gli uomini di Pioli tra campionato e coppa e dimostrazione di cinismo e compattezza: il Diavolo si porta momentaneamente al sesto posto a quota 31 men liberoquotidiano

AntoVitiello : Convocati Milan, non c'è #Paquetà che ha chiesto di non essere in lista per Brescia. Presenti Musacchio e Rodriguez - SkySport : ? #UltimOra #Milan ? #Paquetá ha chiesto di non essere convocato per #Brescia ?? Richiesta arrivata dopo la sessione… - AntoVitiello : #Paquetà situazione complessa, il giocatore spinge per partire. #Psg unica squadra che ha fatto un'offerta, ma per… -