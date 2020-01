«I Cavalieri dello zodiaco» su Netflix. Dieci curiosità sul cult al reboot (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dal 23 gennaio su Netflix possiamo guardare la seconda stagione di SAINT SEIYA: I Cavalieri dello zodiaco, la serie animata ispirata proprio ai mitologici Cavalieri che fecero capolino in tv in Italia nei primi anni 90. Prima di immergersi nella visione, ecco un po’ di curiosità su quella che a tutt’oggi è la più longeva e ricca saga animata della tv. 1. Tutto inizia nel 1985 con un manga firmato dal talentuoso Masami Kurumada. La versione televisiva arriverà solo nel 1987 e in Italia farà capolino dallo schermo tre anni dopo, nel 90, quando in Giappone è praticamente finita: ma sarà proprio il successo ottenuto all’estero a far tornare sui propri passi gli autori di questa fortunata serie, che mette in scena segrete guerre mitologiche. 2. Come sempre quando c’è di mezzo la traduzione si perde un po’ il significato originale dell’opera, almeno così avveniva fino a qualche anno fa quando ... gqitalia

sara02481507 : RT @TristeMietitore: Oh, su Netflix c'è una nuova dei Cavalieri dello Zodiaco adesso me lo ved... RICORDATI CHE NELLA STAGIONE PRECEDENTE… - TristeMietitore : Oh, su Netflix c'è una nuova dei Cavalieri dello Zodiaco adesso me lo ved... RICORDATI CHE NELLA STAGIONE PRECEDEN… - Loureleii : @Teo5Astor Come sto inorridendo io, ma... Oh, be'. Mi avevi avvisata come prima cosa questa mattina. ??… -