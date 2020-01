Greta Thunberg a Davos: “Le nostre richieste sul clima completamente ignorate” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Forum di Davos ha “completamente ignorato le nostre richieste, ma ce lo aspettavamo“: lo ha dichiarato l’attivista Greta Thunberg, nel giorno in cui in Svizzera si chiude il Forum economico di Davos. La giovane aveva chiesto di disinvestire sui combustibili fossili.L'articolo Greta Thunberg a Davos: “Le nostre richieste sul clima completamente ignorate” Meteo Web. meteoweb.eu

SkyTG24 : Greta #Thunberg ha lanciato un messaggio ai leader mondiali: 'Voglio dire che non avete ancora visto niente” ?? - repubblica : Greta Thunberg, la ragazzina incubo di Trump: “La casa brucia e voi non fate nulla” - Tg3web : Si è aperto il Forum economico mondiale di Davos. In un messaggio papa Francesco invita a mettere al centro delle s… -