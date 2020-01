Giovanna Abate | Giulio Raselli? Aveva scelto di uscire con Giulia da un po'

Giovanna Abate non si rassegna | Rabbia smisurata dopo Uomini e Donne : Giovanna Abate non si rassegna e la sua Rabbia smisurata si percepisce anche durante l’intervista per il magazine di Uomini e Donne. La ex corteggiatrice, ancora infuriata con Giulio Raselli dice la sua sulla non scelta e attacca nuovamente l’ex tronista. Quali sono state le sue parole? La ex corteggiatrice Giovanna Abate non ha preso […] L'articolo Giovanna Abate non si rassegna | Rabbia smisurata dopo Uomini e Donne proviene ...

Giovanna Abate su Giulio Raselli : la corteggiatrice rompe il silenzio : Questo articolo Giovanna Abate su Giulio Raselli: la corteggiatrice rompe il silenzio è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giovanna Abate ha finalmente rotto il silenzio ed ha parlato della scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne, che è stata Giulia e non lei: le sue parole. Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono ormai una coppia: dopo la scelta del Tronista durante il Trono Classico di Uomini e Donne, infatti, ...

Giovanna Abate : “Dispiaciuta per come è finita con Giulio Raselli - mi ha trattato con indifferenza” : Giovanna Abate ha rilasciato un'intervista a 'Uomini e Donne Magazine'. L'ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha detto la sua sul percorso fatto con il tronista, che alla fine le ha preferito Giulia D'Urso. Ritiene che il giovane l'abbia trattata con indifferenza. È dispiaciuta per come è andata a finire.Continua a leggere

Giovanna Abate : "Giulio Raselli ha fatto una scelta di cuore - è consapevole di ciò che prova per Giulia d'Urso" : Il settimanale 'Uomini e Donne Magazine' in edicola, questa settimana, ha raccolto, per la prima volta, le dichiarazioni di Giovanna Abate, mancata scelta di Giulio Raselli. Nella puntata finale del trono, l'ex tronista del programma di Maria De Filippi e la sua corteggiatrice si sono lasciati in malo modo mettendo fine, almeno in tv, ad un continuo tira e molla che non ha reso facile la loro conoscenza. Ecco il suo stato d'animo oggi:prosegui ...

Uomini e Donne - Giovanna Abate dopo la scelta : nuove accuse a Giulio Raselli : E mentre i fan di Uomini e Donne sognano con le prime foto social di Giulio Raselli e Giulia D’Urso ecco arrivare anche il duro sfogo di Giovanna Abate, la corteggiatrice ‘scartata’ alla scelta. Molti non si aspettavano questo epilogo ma all’esplosiva e senza peli sulla lingua Giovanna Giulio ha preferito la più silenziosa e pacata Giulia. Anche al fatidico momento della scelta il tronista ha avuto uno scontro acceso con la corteggiatrice che ...

Giovanna Abate tunnel della vergogna | Il dolore dopo Uomini e Donne : La scelta di Giulio Raselli ha lasciato Giovanna Abate nel tunnel della vergogna per i modi bruschi in cui è stata liquidata durante la diretta, il dolore della ex corteggiatrice dopo Uomini e Donne viene mostrato in silenzio. Sembrerebbe infatti che Giovanna sia completamente sparita dai social, cosa le sta succedendo? Giovanna Abate ex corteggiatrice […] L'articolo Giovanna Abate tunnel della vergogna | Il dolore dopo Uomini e Donne ...

Giovanna Abate contro Giulio Raselli : “Non ha avuto tatto - gli avrei tirato una scarpa” : Da Uomini e Donne arriva la prima reazione di Giovanna dopo la mancata scelta di Giulio, che a lei ha preferito l'altra corteggiatrice Giulia D'Urso. La Abate è molto arrabbiata dopo il confronto: "Non ha avuto tatto. Mi ha deluso come persona, l'ho idealizzato e gli sono stata appresso per quattro mesi".Continua a leggere

“Non hai scelto me - ma…”. UeD - Giovanna Abate al vetriolo dopo la scelta di Giulio Raselli. Le sue parole sono coltelli : Lo sappiamo tutti: Giulio Raselli, il tronista di Uomini e Donne, alla fine ha scelto Giulia D’Urso. Naturalmente e viceversa è finita malissimo con Giovanna Abate, la “Non scelta” con cui Raselli ha avuto un pesante scontro. Subito dopo la diretta della puntata, Giovanna ha offerto le sue prime impressioni su Witty Tv, dicendosi molto delusa da Giulio verso il quale ha pronunciato parole durissime: “Io non mi aspettavo che lui non usasse tatto ...

Giovanna Abate contro Giulio Raselli : “Non ha avuto tatto - gli avrei tirato una scarpa” : Da Uomini e Donne arriva la prima reazione di Giovanna dopo la mancata scelta di Giulio, che a lei ha preferito l'altra corteggiatrice Giulia D'Urso. La Abate è molto arrabbiata dopo il confronto: "Non ha avuto tatto. Mi ha deluso come persona, l'ho idealizzato e gli sono stata appresso per quattro mesi".Continua a leggere

Uomini e Donne - Giulia d'Urso - Giovanna Abate - Giulio Raselli : le prime parole dopo la scelta (video) : Subito dopo la scelta, la redazione di 'Uomini e Donne' ha raccolto le dichiarazioni a caldo di Giulio Raselli e Giulia d'Urso. L'ormai ex tronista del programma di Maria De Filippi è felicissimo della decisione presa dopo mesi di conoscenza in studio. Ecco le loro prime parole nel backstage della trasmissione e postate sulla piattaforma di WittyTv:prosegui la letturaUomini e Donne, Giulia d'Urso, Giovanna Abate, Giulio Raselli: le prime ...

Uomini e Donne : Le Parole di Giovanna Abate Dopo la Scelta di Giulio Raselli! : Uomini e Donne: è arrivato il momento della Scelta di Giulio Dopo mesi di attesa, e Giovanna ha deciso di non rilasciare dichiarazioni attraverso i social ma in altro modo… Alla fine, Dopo un lungo percorso davvero travagliato, Giulio ha fatto la sua Scelta ed è uscito al fianco di Giulia. Raselli si è definito addirittura innamorato della D’Urso, tanto da dichiararsi a lei nel corso della Scelta. Ora la Abate ha deciso di far ...

Giovanna Abate strumentalizzata e illusa | Sfogo dopo Uomini e Donne : Ieri pomeriggio c’è stata la scelta di Giulio Raselli in diretta su Canale 5 ricaduta su Giulia D’Urso. Giovanna Abate che invece non è stata la scelta, ha raccontato dietro le quinte il suo Sfogo dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne. La ormai ex corteggiatrice si è sentita strumentalizzata e illusa […] L'articolo Giovanna Abate strumentalizzata e illusa | Sfogo dopo Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com.

UeD - la reazione di Giovanna Abate dopo la (non) scelta di Giulio Raselli : dopo la scelta in diretta a Uomini e Donne Giulio Raselli e la neo fidanzata Giulia D’Urso sono pronti a vivere la loro storia d’amore. “Adesso usciamo da qua e non vedo l’ora di stare con lei, giuro, da morire proprio. Io credo di non essermi mai sentito così. È un sentimento grandissimo, lo provo e non ho problemi a dirlo, anzi sono solo felice”, ha detto l’ex tronista poco dopo la scelta. “Io non ci avevo capito niente”, sono state invece le ...

Giovanna Abate dopo la scelta di Giulio Raselli : la reazione della corteggiatrice che tutti vogliono sul trono : Giulio Raselli ha finalmente fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Il bel tronista ha però sorpreso tutti scegliendo Giulia D’Urso e litigando con Giovanna Abate, la corteggiatrice che tutti credevano che avrebbe scelto! Ovviamente anche la Abate è rimasta delusa quanto molto telespettatori del programma di Canale 5. “Io non mi aspettavo che lui non usasse tatto con me. E’ vero che io e lui ci siamo sempre scontrati e ...