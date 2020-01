Francesca Marini al Teatro Mario Scarpetta di Ponticelli con il concerto Edith Piaf e le altre (Di venerdì 24 gennaio 2020) Al Teatro Mario Scarpetta di Ponticelli Francesca Marini, venerdi 24 e sabato 25 gennaio alle ore 21.00, in scena con il concerto “Edith Piaf e le altre”. Sarà la cantante a attrice Francesca Marini, venerdi 24 e sabato 25 gennaio alle ore 21.00, la protagonista del prossimo spettacolo della stagione artistica del Teatro Mario Scarpetta di Ponticelli. In scena con il concerto “Edith Piaf e le altre”- Tributo all’usignolo parigino e altre canzoni l’apprezzata artista farà rivivere nella sala di Strada Provinciale Madonnelle un momento di sogno capace di riportare in vita, come per magia, quella infinita Piaf insieme ad altre grandi interpreti della canzone mondiale. Offrendo un corpo e un’anima alla celebre cantautrice del filone realista, all’anagrafe, Edith Giovanna Gassion, la trascinante Marini riconsegnerà al pubblico quegli stessi occhi grandi insieme ad una ... 2anews

