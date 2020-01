Enzo Salvi ricordo doloroso: “È stato come perdere un figlio” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Questo articolo Enzo Salvi ricordo doloroso: “È stato come perdere un figlio” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Enzo Salvi e il suo ricordo doloroso dovuto a una perdita che lo ha colpito quest’estate: “È stato come perdere un figlio”. Ecco cosa è successo. Una nuova puntata all’insegna dell’intrattenimento su Rai 1 con Vieni da me, il programma condotto a partire dalle ore 14,00 dal lunedì a l venerdì da Caterina Balivo. Enzo Salvi ricordo doloroso: … youmovies

LmMaggio : RT @eugeniogaltieri: #vienidame il problema fondamentale di Enzo Salvi è che non fa ridere - Rosanna78059253 : @vienidameRai @enzo_salvi @caterinabalivo Wowwwwww la macchina ! On the road ci sei mancata un sacco! #vienidame - franco_sala : @vienidameRai @caterinabalivo @enzo_salvi Mitico l’amico @enzo_salvi , bravissimo e simpaticissimo. Complimenti #Enzo. #vienidame -